如何过假期? 降低洗衣机噪音方法

【天极网家电频道】洗衣机是家中必备的家用电器之一，我们使用洗衣机的频率和容量也在逐年增长。如今，很多洗衣机厂商都将静音功能放入了洗衣机的广告标语中，不仅因为这是考验洗衣机质量的关键指标，同时还因为噪音大小直接影响使用者的生活质量和使用感受。下面，我们就来以其看看，究竟都有哪些因素会导致洗衣机噪音增大。

洗衣机噪音的主要有以下几个原因:

1、洗衣机如果碰触到其它物品也会产生很大的噪音,这时需检查洗衣机旁边的物品,将碰触物品移开或挪动洗衣机。

2、洗衣机的底脚不水平,松动,也是产生噪音的常见原因之一。这时可用双手按住洗衣机对角线上的两个角来检查底脚,并把底脚调节平衡。

3、洗衣机放置在了不平坦,湿软的地方。这种情况会对洗衣机造成较大的损害,应及时解决。解决方法较为简单,只需将洗衣机换个地方,放置在坚硬平坦的地面上即可。

4、滚筒内衣物的放置也有讲究,不合理的放置会使洗衣机发出大的噪音。在使用滚筒洗衣机时,放置的衣物应适量,既不能过多,也不能过少,过多或过少都会产生大的噪音。此外,洗衣时还应注意把衣物放置均匀,避免机身晃动,产生噪音。

5、新的洗衣机会带有装运螺栓,如果没有取下也会产生噪音,因此应及时拆下装运螺栓。

6.滚筒洗衣机是通过内筒旋转让滚筒内的衣物不断摔打从而达到清洁的目的,如果洗涤的衣物小于标准的容量,会造成洗衣机震动加大,噪音增高。

解决洗衣机噪音大的普遍方法：

洗衣时，机身发出“砰砰”响声。该故障多是洗衣桶与外壳之间产生碰撞或者是洗衣机放置的地面不平整或四只底脚未与地面保持良好的接触。这时需将洗衣机重心调整，放置平稳，或在四个底脚垫上适当垫块。

洗衣时，波轮转动发出“咯咯”摩擦声。检修时，可放入水，不放衣物进行检查。此时若在波轮转动时仍有“咯咯”的摩擦声，说明是由于波轮旋转时与洗衣桶的底部有摩擦引起的，如再放入衣物，响声会更大。故障原因可能是波轮螺钉松动，可现拆卸出波轮，再在轴底端加垫适当厚度的垫圈，以增加波轮与桶底的间隙。消除两者的碰撞或摩擦。若是波轮外圈碰擦洗衣桶，则应卸下波轮，重新修整后再装上。

电动机转动时，转动皮带发出“噼啪”声。该故障是由于传动皮带松弛而引起的。检修时，可将电动机机座的紧固螺钉拧松，将电动机向远离波轮轴方向转动，使传动皮带绷紧，再将机座的紧固螺钉拧紧。

（ 作者：JC 责任编辑：江澄）

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